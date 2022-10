Zware brand legt woning in Zulte in de as

Een zware brand heeft een woning in de Vossenholstraat in Machelen, een deelgemeente van Zulte, zondagavond in de as gelegd. De brandweer kreeg rond 21.45 uur een melding binnen en snelde ter plekke. Een half uur later was het vuur onder controle. De brand woedde hevig: de rookpluim torende boven de woning.