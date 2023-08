Zultse wielrenners gehuldigd na topprestaties

Hobbybrou­wers van Scholsene brouwen bier met een missie: “Met de opbrengst investeren we in meer groen in de gemeente”

Met Not so IPA heeft Olsene een eigen biertje. Onder de naam Scholsene brouwen Hans Blanchaert (36), Matti Tack (34) en Steven Van Parijs (34) gerstenat met een missie. “Zodra we winst beginnen maken, investeren we in het aanplanten van meer groen in groot-Zulte”, klinkt het.