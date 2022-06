Zultse landbouwers vragen steun in strijd tegen stikstofakkoord: “Lokaal en betaalbaar voedsel komt in het gedrang”

ZulteOok de landbouwers uit Zulte laten hun stem horen tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Zaterdagmiddag verzamelde een twintigtal boeren aan het gemeentehuis om er bezwaarschriften af te geven aan schepen van Landbouw Sophie Delaere (Open Zulte). “We roepen alle Zultenaren op om bezwaar in te dienen, want iedereen zal hier de dupe van zijn, zegt Christof Decabooter.

‘Politici, laat ons niet stikken!’ De slogan op de tractor op het Willem van Olseneplein in Olsene is duidelijk. Net zoals op vele plaatsen in Vlaanderen kwamen ook lokale landbouwers uit Zulte op straat om hun ongenoegen te uiten over het stikstofakkoord of PAS-akkoord (Programmatorische Aanpak van Stikstof, nvdr.) van de Vlaamse regering. Ze werden er ontvangen door schepen van Landbouw Sophie Delaere (Open Zulte).

“De uitstoot van stikstof is te hoog en de regering wil dit reduceren”, zegt Sophie. “De landbouwsector is voor 30% verantwoordelijk voor deze uitstoot en de transport- en industriesector zorgen voor de overige 70%. Stallen van varkens en pluimvee die niet emissiearm zijn moeten inkrimpen met 60% tegen 2030. Voor melk en vleesvee gaat het om een inkrimping van 15% tegen 2025 en voor mestkalveren over 20% tegen 2025. Al deze maatregelen hebben een heel grote impact op de ontwikkeling van onze landbouwbedrijven. Niet alleen de landbouwers zijn de dupe van dit akkoord maar ook alle neven- en toeleveringsbedrijven. De focus ligt nu vooral op de 41 bedrijven die te veel stikstof uitstoten en tegen 2025 hun deuren moeten sluiten. Maar wat men niet beseft is dat de maatregelen ook impact zullen hebben op alle kleine landbouwbedrijven, ook deze in onze gemeente.”

Van de 77 landbouwers uit de drie deelgemeenten van Zulte tekende zaterdag een twintigtal present. “Indien onze bedrijven moet inkrimpen, dan is het moeilijk om te overleven”, zegt landbouwer Wim Lamon uit Machelen-aan-de-Leie. “Onze toekomstige voedselproductie hangt sterk af van dit akkoord. Indien we niet meer zelfvoorzienend kunnen zijn, dan worden we afhankelijk van andere landen voor ons voedsel.” Christoph Decabooter vult aan: “Willen we ons voedsel lokaal en betaalbaar houden, dan moeten we nu protesteren tegen dit akkoord. De toekomst van onze jonge landbouwers staat op het spel.”

De Zultse landbouwers gaven hun bezwaarschriften af aan schepen Sophie Delaere en zowel de gemeente als de landbouwers roepen alle inwoners op om ook een bezwaarschrift in te dienen. “Iedereen heeft nog tot vrijdag 17 juni de kans om dit te doen via de gemeentelijke website www.zulte.be/openbaar-onderzoek-van-het-ontwerp-pas”, zegt schepen Delaere. “Het college zal deze bezwaren bespreken en doorsturen naar de Vlaamse regering en zelf een advies formuleren tegen 1 augustus.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.