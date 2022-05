Zultse kinderen beoordelen boeken: midden juli start nieuw Leesjury-jaar

zulte BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer komt er een extra kinderop­vang­plaats? Zal de nieuwbouw op Domein de Raveschoot op tijd klaar zijn?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Zulte, die met Lys-Yarns en Domein de Raveschoot grote projecten in de steigers heeft staan, samen met De Vlaamse Waterweg een brug over de Leie legt en voetbalclub KME Machelen van een prangend probleem wil afhelpen.

4 mei