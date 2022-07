Zultse bib organiseert zomervertellingen op locatie

Tot 2019 had de bibliotheek een mooie traditie in het organiseren van huiskamervertellingen. Door de coronapandemie was dit de voorbije jaren niet mogelijk, maar de bibliotheek voorziet deze zomer in een waardig alternatief, namelijk zomerse vertelavonden onder de overkappingen in Machelen-aan-de-Leie, Olsene en Zulte.

Onder de tent in de tuin van de bibliotheek op het Gaston Martensplein vertelt Margot Vermeulen op vrijdag 22 juli om 20 uur. Zij wordt muzikaal begeleid door gitarist Brigit Huiskes. Onder de tent in de tuin van het Ontmoetingscentrum in Olsene in de Kerkstraat 36 vertelt Chris De Backer op donderdag 18 augustus om 20 uur. Wereldwinkel Zulte zorgt voor de catering. Deelnemen kost 6 euro en inschrijven kan via bibliotheek@zulte.be of 09/243.14.87.