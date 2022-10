Zultenaren massaal aanwezig op 165ste Firtelstoet: “Deze stoet brengt mensen samen”

Zondag om 14 uur verzamelde zich al een pak volk in het centrum van Zulte. Terwijl het snoepgoed het publiek rond de oren vliegt, kijken de monitoren van speelpleinwerking Hubbe Zulte geamuseerd naar de voorbijtrekkende publiciteitskaravaan. “Deze stoet betekent enorm veel voor ons als Zultenaren”, zegt Theodore Versele (18). “Wij komen niet voor gratis snoep, maar voor de sfeer en de gezelligheid. De Firtelstoet brengt mensen samen en dat is alleen maar de verdienste van de organisatoren, die zich hier ieder jaar opnieuw voor inzetten. Wij komen ieder jaar kijken en ik speel met het idee om met Hubbe zelf eens deel te nemen met een Firtelkar.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm De monitoren van speelpleinwerking Hubbe Zulte. © Anthony Statius

Volledig scherm Het Amoukanama Circus deed opnieuw de monden openvallen. © Anthony Statius

Net zoals vorig jaar namen er voor de 165ste editie negen Firtelkarren deel aan de stoet. De vzw Open Jeugdwerk ZOM nam de toeschouwers mee op een reis rond de wereld en dit eindigde in een gevecht met Franse stokbroden. De meisjes van Chiro Kanjo Zulte namen met hun act ‘Dancing with the stars van Zulte!’ de lokale politici, waaronder burgemeester Simon Lagrange en schepen Francky De Coster op de korrel, maar ook de tunnel in de Waalstraat, waar regelmatig een vrachtwagen blijft vastzitten, passeerde de revue. “Simon, wanneer wordt daar eens iets aan gedaan?” Ook K.S.A Zulte, ’t Kapittel, de Rossbraüvlechtjes, de Waalkarvrienden, N’Après Staf, Vzv en de Tsjoolders tekenden present. De Firtelkarren werden ingeleid door muziekkorpsen, jongleurs die even ex-burgemeester Henk Heyerick in het vizier namen en de indrukwekkende act van het Amoukanama Circus.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm De leden van Vzw Open Jeugdwerk ZOM gingen elkaar met stokbroden te lijf. © Anthony Statius

Volledig scherm Ook de lokale politici waaronder schepen Francky De Coster kwamen aan bod op de Firtelkar van Chiro Kanjo Zulte. © Anthony Statius

Voor Zultenaren Daan Vanthuyne en Lieselot De Vos is de stoet het hoogtepunt van een druk weekend. “Ik ben vrijdag al gestart met de Fritel top 50 in het jeugdhuis Knipperlicht en deze ochtend hebben we al een preparty gehad”, zegt Lieselot. Daan pikt in: “Als oud-leiding van de KSA van Zulte hadden wij tot vijf jaar geleden ook een Firtelkar. Omdat het wat te druk werd met de kinderen zijn we gestopt, maar met drie karren is de KSA nog steeds goed vertegenwoordigd. We komen uiteraard ieder jaar kijken.” Dries Derycke, medeoprichter van ‘t Kapittel, komt er even bij staan: “Vroeger trok ik de Firtelkar voort met mijn tractor en zes jaar geleden heb ik het stuur doorgegeven. Vandaag is het mijn 35ste verjaardag en ik kan mij geen beter feestje wensen dan de Firtelstoet.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Daan Vanthuyne en Lieselot De Vos met hun vriendengroep. © Anthony Statius

Voor Björn Destoop, die samen met Jefferie Maes het Firtelcomité een nieuwe boost gaf, is deze 165ste editie zeker geslaagd. “Na onze oproep naar vrijwilligers, waarbij we onze vrees voor het voortbestaan van de stoet uitten, kregen we heel wat bezorgde reacties”, zegt Björn. “Het leeft echt en dat is goed, want wij willen nog jaren doorgaan met de stoet. Volgend jaar komt er sowieso een nieuwe editie.”

Volledig scherm Oud-burgemeester Henk Heyerick mocht even figureren tijdens een circusact. © Anthony Statius

Volledig scherm De Firtelkar van de vzw Open Jeugdwerk ZOM. © Anthony Statius

Volledig scherm De familie Vande Walle hing de Firtelvlag uit in de Waalstraat. © Anthony Statius

Volledig scherm Daan Vanthuyne, de jarige Dries Derycke en Peiter Verhalle. © Anthony Statius

Volledig scherm Ook muziek mag niet ontbreken op de Firtelstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm Rondvliegend snoepgoed vang je het best met een omgekeerde paraplu. © Anthony Statius

Volledig scherm Het Amoukanama Circus was ook weer van de partij. © Anthony Statius

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.