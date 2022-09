Zulte wordt drie keer ‘Dorp van de Ronde’: “Dit wordt een volksfeest in onze drie deelgemeenten”

ZulteDe Ronde van Vlaanderen zal in 2023, 2025 en 2027 door Zulte passeren. De gemeente heeft een contract getekend met organisator Flanders Classics en mag zich officieel ‘Dorp van de Ronde’ noemen. Of zeg maar dorpen, want Vlaanderens Mooiste zal zowel in Machelen-aan-de-Leie, Olsene als Zulte te zien zijn.

Nicolas Denys en Wim Van Herreweghe van Flanders Classics kwamen vrijdag met heugelijk wielernieuws naar de Guldepoort in Machelen-aan-de-Leie. Net zoals Aalter wordt Zulte drie keer Dorp van de Ronde, wat wil zeggen dat het parcours van de Ronde van Vlaanderen dwars door de gemeente snijdt.

“De Ronde zal de komende jaren alternerend starten in Brugge en Antwerpen”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Bij de start in Brugge in 2023, 2025 en 2027 betekent dit een aanloop langs West- en Oost-Vlaanderen richting de Vlaamse Ardennen. Onze gemeente zal hierbij drie keer als Dorp van de Ronde fungeren. Dit betekent telkens een passage langs de drie deelgemeenten met heel wat randanimatie, waarvoor we zullen samenwerken met onze lokale verenigingen. Zo kunnen zij er ook een centje aan verdienen. De komst van de Ronde past in onze traditie als feest- en wielergemeente. De voorbije twee jaar mochten we de top van het vrouwenwielrennen ontvangen tijdens de Baloise Ladies Tour en op zondag 2 april 2023 mogen we de top van het herenwielrennen verwachten.”

Vlaams volksfeest

Op een korte passage in 2016 na is het al van begin de jaren 90 geleden dat Vlaanderens Mooiste door Zulte passeerde. “In 2016 lag er een kort stukje van het parcours in Olsene”, zegt sportschepen Francky De Coster (Open Zulte). “Daar kwam indertijd al een massa volk op af en nu verwachten we drie keer een groot wielerfeest.” Nicolas Denys, die zelf opgroeide in Zulte, beaamt dit: “We zijn bijzonder blij dat we Zulte als Dorp van de Ronde mogen verwelkomen. Het enthousiasme tijdens de passage in 2016 heeft ons mee overtuigd om opnieuw naar hier te komen. Toen bekend geraakte dat de startplaats in Brugge lag, heeft de gemeente kort op de bal gespeeld. Zulte heeft een groot hart voor de koers, zowel op competitief als op recreatief niveau. Ik ben zelf lid van de lokale wielerclubclub De Leierenners en de Klassieker van het goede doel is hier een mooi voorbeeld van. De kracht van de ronde is het publiek en dat zal in Zulte niet ander zijn. De Ronde overstijgt de sport, het is één groot Vlaams volksfeest.”

Frans De Mulder

Meer details over het parcours worden later bekendgemaakt. “We zijn de puzzel nog aan het leggen”, zegt Wim Van Herreweghe. “Alles wordt live uitgezonden op tv en er zullen heel wat mooie toeristische trekpleisters van de drie deelgemeenten in beeld komen.” Wat zo goed als zeker vastligt is dat de Ronde zal passeren voorbij het monument van Frans De Mulder aan de rotonde in Machelen-aan-de-Leie. “Frans De Mulder won in 1960 op 22-jarige leeftijd - hij was toen even oud als Remco Evenepoel - de Ronde van Spanje”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “De passage van de Ronde wordt ook een mooi eerbetoon aan deze prachtprestatie van deze Machelenaar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wille