Zulte wil sigaret weg van speelpleinen: “Verbieden kunnen we niet, sensibiliseren wel”

Deinze/Zulte/Sint-Martens-Latem/Nazareth/De Pinte Laatste coronavac­cins worden eind maart gezet in Deinze: “87% van de volwasse­nen kreeg al booster”

Eind maart worden de laatste coronavaccins gezet in vaccinatiecentrum Schelde & Leie in kasteel Ten Bosse en in vaccinatiepunt Brielstraat in Deinze. Zo komt er na meer dan een jaar een einde aan de vaccinatiecampagne voor de inwoners van Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem.

22 februari