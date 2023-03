Zulte streeft naar 26 publieke laadpalen

“Tot voor kort waren er in Zulte drie publieke laadpalen met telkens twee laadpunten, namelijk op het kerkplein in Zulte, op het kerkplein in Olsene en op de parking langs de Dorpsstraat in Machelen", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Momenteel worden via de Vlaamse concessie drie extra laadpalen geplaatst, ook met telkens twee laadpunten: aan de bibliotheek in Zulte, op de parking Kreupelstraat in Olsene en aan de loods van de technische dienst langs de Posthoornstraat in Machelen. De drie nieuwe laadpalen staan er al en enkel voor Olsene moet Fluvius nog de aansluiting in orde brengen.”