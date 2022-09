Zulte pakt energiecrisis aan: straatverlichting uit op weeknachten, verwarming omlaag, en extra steun voor wie het financieel moeilijk heeft

Wielrennen Lars Vanden Heede kroont zich tot Keizer der Junioren en pakt in de tweedaagse ook berg- en jongeren­trui

Lars Vanden Heede is de nieuwe Keizer der Junioren. De Olsenaar van Team Crabbé legde in de openingsrit in Pittem de basis voor de eindzege in deze tweedaagse. In de zondagochtendtijdrit hield de eerstejaars z’n leidersplaats vast, in de slotetappe kwam de eindzege niet meer in gevaar.

18 september