Zulte laat waardevolle grafmonumenten ‘hergebruiken’: “Een begraafplaats moet levend blijven”

ZulteDe gemeente Zulte wil waardevolle grafmonumenten beschermen door een systeem van hergebruik in te voeren. Het is ook binnenkort mogelijk om peter of meter van een waardevol graf te worden. “Vele oude graven geraken in verval en door ze te hergebruiken houden we onze begraafplaatsen levend”, zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).