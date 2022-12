Zulte investeert komende drie jaren 26 miljoen euro: “Ondanks crisis geen grote projecten uitgesteld”

ZulteZulte gaat de komende drie jaren nog 26 miljoen euro investeren. Voor 2023 is ruim 14 miljoen euro voorzien. Door de energie- en prijzencrisis moet er bespaard worden op kleine projecten, maar alle grote investeringen gaan door. “Eén van de blikvangers volgend jaar is de aanleg van een publieke groenzone achteraan het terrein van Lys Yarns”, zegt schepen van Financiën Tony Boeckaert (Open Zulte).

Op de gemeenteraad van Zulte lag dinsdagavond de meerjarenplanning ter goedkeuring voor. Ondanks de hoge energieprijzen en personeelskosten worden de belastingen niet verhoogd en blijven de grootste investeringsprojecten op de planning staan.

De belastingtarieven blijven behouden op 5,9% aanvullende personenbelasting en 875 opcentiemen op de onroerende voorheffing. “We raken niet aan de koopkracht van onze inwoners”, zegt schepen van Financiën Tony Boeckaert. “Ook alle andere retributies blijven gelijk. De prijs van een restafvalzak, de tarieven op het containerpark, het gebruik van gemeentelijke zalen, de deelname aan buitenschoolse kinderopvang of vakantiekampen, … dit zal onze inwoners niets meer kosten dan nu.” Oppositieraadslid Marc Devlieger (CD&V), die de taak van fractieleider overnam van Sally Cosijns, merkte wel op dat door de hoge inflatie de heffing op onroerende goederen aanzienlijk zal stijgen. “Maar dat is in alle steden en gemeenten het geval” aldus Devlieger.

Toch moet de gemeente het mes zetten in enkele uitgaven en geplande projecten. “Om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden, doven we de openbare verlichting ’s nachts op weekdagen en verminderen we de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen”, zegt schepen Boeckaert. “De uitvoering van enkele nog niet opgestarte projecten, zoals de vernieuwing van de tuin van het Ontmoetingscentrum in Olsene, de aanleg van voetpaden in de Oliebergstraat en de heraanleg van het buurtpleintje in de Kloosterstraat, wordt verschoven naar het volgende meerjarenplan.”

14 miljoen euro in 2023

Naast deze besparingen worden wel alle grote geplande investeringsprojecten uitgevoerd. “In de periode tot en met 2025 staan nog ruim 26 miljoen euro aan investeringen ingeschreven, waarvan ruim 14 miljoen euro in 2023", zegt schepen Boeckaert. “Eén van de blikvangers volgend jaar is de aanleg van een publieke groenzone achteraan het terrein van Lys Yarns. Dit als eerste stap in de herontwikkeling van het terrein, waar de sloop- en saneringswerken bijna afgerond zijn. De groenzone zal ruimte bieden aan natuur, beplanting, waterbuffering en -infiltratie, wandelpaden en een educatieve speelzone. Voor dit project verkreeg het gemeentebestuur recent nog een subsidie van 225.000 euro van de Vlaamse overheid.”

Volledig scherm Achter het voormalige Lys Yarns komt een groenzone. © rv

“Andere grote investeringen in 2023 zijn kunstgrasvelden op de voetbalaccommodaties in Olsene en Machelen en de start van de nieuwbouw op vrijetijdsdomein de Raveschoot”, vervolgt de schepen. “Begin 2023 wordt het vernieuwde huis Meheus in gebruik genomen en later op het jaar zal ook de nieuwe kinderopvang op Machelendorp de deuren openen. Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Statiestraat-Olsenestraat, Bokstraat-Schrijversstraat-Eikstraat, Brandstraat en de Zaubeekstraat tussen N43 en Waalstraat. In 2023 voorziet de provincie ook de fietstunnel onder de brug van de Drogenboomstraat en start de Vlaamse Waterweg met de bouw van de fiets- en wandelbrug over de Leie. Het Heldenbos in Zulte wordt vergroot en in Machelen komt er een extra hondenweide.”

Oppositiepartij CD&V onthield zich bij de stemming over het meerjarenplan en kaartte nog enkele mankementen aan. “We lezen bijna niets over de heraanleg van de Grote Steenweg (N43) en het kruispunt met de Centrumstraat in Olsene (Zulte)”, zegt Marc Devlieger. “De werken zouden deze legislatuur starten, maar dit wordt helaas uitgesteld naar de volgende bestuursperiode.” Schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte) merkte op dat de heraanleg van de N43 een project is van het Agentschap Wegen en Verkeer en dat de gemeente wel 350.000 euro voorziet voor onteigeningen.

