Zulte gaat ‘dieper dimmen’ om energiekosten te drukken

“Op onze landelijke wegen worden de lichten nu al gedoofd en op andere plaatsen wordt de openbare verlichting gedimd”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Een aantal jaar geleden hebben we het beheer overgelaten aan Fluvius en in samenspraak met hen kijken we hoe we nog een stap verder kunnen gaan. Met het project ‘dieper dimmen’ willen we nog meer besparen op elektriciteit.”

“Momenteel worden de lichten gedimd tot 50% en dit vanaf 23 uur”, vervolgt de burgemeester. “In de toekomst willen we vroeger op de avond starten met het dimmen van de lichten en stapsgewijs de intensiteit verminderen tot 30%. Dus niet in één keer van 100% naar 30%, maar eerst naar 70% en zo verder afbouwen. Zo wordt er over een langere periode minder energie verbruikt. Dit is natuurlijk enkel mogelijk op de plaatsen waar er al ledverlichting werd geïnstalleerd. Het is ons doel om tegen 2030 alle openbare verlichting te vervangen door ledverlichting. Verder willen we de energiefactuur drukken door in nieuwbouwprojecten te investeren in duurzaam energieverbruik. Dit is het geval bij de accommodatie op domein Raveschoot, de renovatie van de sporthal in Zulte en de gemeenteschool. We hopen het plan met Fluvius in de loop van dit jaar rond te krijgen.”