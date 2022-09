Zoli speelt gypsy jazz in De Guldepoort

Zulte/De Pinte Ontbijt Wereldwin­kel Zulte brengt 1.000 euro op voor goede doel

Het ontbijt dat de Wereldwinkel van Zulte elk jaar in juni organiseert, was opnieuw een groot succes. De opbrengst wordt traditioneel geschonken aan een goed doel. Dit jaar werd SBM Childrens Home, een project van Debora Malfait uit De Pinte, uitgekozen. SBM Childrens Home is een kleinschalig project in Mtangani in Kenia waar een vijftiental kinderen verblijven. Met het geld zal de laatste hand aan het gebouw gelegd worden: de muren worden geschilderd en er worden kleine meubeltjes aangekocht. De cheque werd op zondag 21 augustus overhandigd in de Wereldwinkel in Zulte.

23 augustus