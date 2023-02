Workshop vrolijke pannenkoeken maken

voetbal jupiler pro league Novatus Miroshi (Zulte Waregem) zondag voor waarheid tegen KV Oostende: “Het wordt echt do or die”

Zondagavond begint Zulte Waregem tegen KV Oostende aan het 'drieluik van de waarheid’ in de strijd om te overleven in de hoogste afdeling. Essevee rekent daarbij op alle beschikbare krachten. Ook nu weer dreigt mogelijk een onderbezetting in het verdedigende compartiment, waarin met name Novatus Miroshi al wekenlang de bressen moet dichten. “Als het moet wil ik zelfs in doel gaan staan”, lacht de jonge Tanzaniaan.

9 februari