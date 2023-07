Woonsite wolspinnerij krijgt buurthuis met sociale kruidenier: “De sanering van de site start volgend jaar”

En toen keken de speurders achter de wasmachine: cannabis­kwe­kers kennen vandaag hun straf voor 1.700 plantjes

Een grote cannabisplantage, verborgen achter een wasmachine in een klein dorpje. Het klinkt als een aflevering van Eigen Kweek, maar het is gewoon de realiteit. In juni 2021 werden immers zo’n 1.700 plantjes gevonden in het Oost-Vlaamse Nokere. In totaal goed voor zo’n 82 kilogram cannabis én een uiteindelijke vervolging voor de rechter.