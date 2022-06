Woonsite Olympia verrijst uit gesaneerde fabriekssite: “Vervuilde grond wordt nieuw stukje Machelen”

Machelen-aan-de-LeieLangs de Rijksweg (N43) in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) zijn de werken gestart van de woonsite Olympia. Projectontwikkelaar Brocap kocht de voormalige wasmachinefabriek en had een jaar de tijd nodig om de vervuilde bodem te saneren. Men bouwt er een nieuw stukje Machelen met gezinswoningen, appartementen en handelspanden.

In 2019 kocht Brocap, een herontwikkelaar die zich focust op vastgoed met een problematiek, de site van de voormalige wasautomatenfabrikant Olympia in Machelen. In het geval van Olympia is het probleem de bodemverontreiniging. Op de site stond tussen 1952 en 2008 een fabriek voor de productie en assemblage van de Olympia-wasmachines. In 2008 zette de familie De Bruyne de productie stop en hiermee verdween het laatste Belgische merk van huishoudwasmachines. De fabriek langs de Rijksweg stond jarenlang leeg en werd ondertussen gesloopt. Brocap is er onlangs begonnen met het bouwen van huizen, appartementen en handelspanden, maar vooraleer er mensen konden wonen, moest het domein gesaneerd worden.

Volledig scherm De toekomstige site Olympia in Machelen-aan-de-Leie. © Brocap

Bodem niet meer vervuild

“Voor het reinigen van de metalen onderdelen van de wasmachines werden solventen gebruikt", legt Isabel Bal van Brocap uit. “Dit product kwam in de bodem en het grondwater terecht. Ook de buren hebben dit al gemerkt in hun grondwaarden. Aan de hand van stalen hebben we gemeten tot hoe ver en hoe diep de verontreining zat en na het afgraven van de verontreinigde grond werden de solventen in het grondwater opgelost door het injecteren van een sterke oxidans. Zo wordt de kans op verspreiding van de verontreiniging maximaal gereduceerd. De bodem vormt dus niet langer een risico voor de gezondheid. Het is een belangrijke uitdaging dat we de beschikbare ruimte zodanig inrichten dat we geen nieuwe open ruimte meer moeten aansnijden. Door de sanering en herontwikkeling van terreinen zoals Olympia wordt dit mogelijk. We konden beroep doen op een Brownfieldconvenant, een instrument waarmee de Vlaamse overheid financiële en juridische voordelen biedt voor de herontwikkeling van Olympia.”

Nieuw stukje Machelen

De sanering van de Olympiasite startte in de de zomer van 2021 en deze fase is nu afgerond. Dinsdag werd samen met burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) en alle betrokken partners het glas geheven op het project.

“Voor het project Olympia werd een ‘maatstaf duurzame bouwprojecten’ gevolgd”, aldus Isabel Bal. “Deze handleiding bestaat uit 10 punten gaande van het inzetten op collectief gebruik van groene ruimte tot zuinig energiegebruik. Op de site worden momenteel 18 eengezinswoningen, 2 appartementen, 4 studio’s en 3 casco handelspanden gebouwd”, klinkt het verder. “Er komt ook een ondergrondse parking voor 27 auto’s en enkele bovengrondse collectieve delen. In Olympia zeten we maximaal in op het collectief gebruik van de groene ruimte en op ruimte voor fietsen. Er wordt een onderhoudsplaats en collectieve fietsstalling met laadpalen voor fietsen voorzien. De oude spanten van het atelier waar de wasmachines werden vervaardigd worden gerecupeerd. Ze doen dienst als een plek waar schommels aan kunnen hangen of naar een overdekte ontmoetingsplaats. Drie eiken, twee notelaars en een magnolia worden behouden en een eik die werd gerooid zal hergebruikt worden als speeltuig.”

Volgens burgemeester Simon Lagrange wordt het nieuwe stukje Machelen een meerwaarde voor het dorp. “Olympia past in het rijtje van andere projecten, waarbij oude fabriekssites worden omgevormd; denk maar aan de site Vandewiele in Olsene en de textielfabriek Lys Yarns en de wolspinnerij Denys in Zulte. We geven deze centrumgebieden een nieuwe invulling waar de Zultenaren zich kunnen thuis voelen. Het woonproject zal in de loop van volgend jaar klaar zijn.”

