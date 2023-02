Wissel in Zultse gemeenteraad: Sofia Ezzine vervangt Natasja De Vos

Natasja De Vos (Open Zulte) stapt volledig uit de Zultse politiek. In de gemeenteraad wordt ze vervangen door Sofia Ezzine. Sofia wordt op haar beurt in het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen door Simonne Claeys.

In augustus vorig jaar stopte Natasja De Vos (Open Zulte) na een jaar als schepen in het Zultse gemeentebestuur. De combinatie met haar gezin was te moeilijk en dus gaf ze de fakkel door aan Fauve Tack. Natasja zetelde wel nog in de gemeenteraad, maar ook daar trekt ze de deur achter zich dicht.

“Ik ga aan de slag als diensthoofd financiële en sociale hulp bij het Sociaal Huis van Zulte”, zegt Natasja. “Het is een mooie job die nauw aansluit bij mijn opleiding en werkervaring bij het CAW – Centrum Algemeen Welzijnswerk. Een werkfunctie bij het lokaal bestuur is uiteraard niet verenigbaar met een politiek mandaat en dus verdwijn ik uit de gemeenteraad en uit Open Zulte. Ik zal mij vanaf nu op een andere manier inzetten voor onze gemeente.”

Volledig scherm Natasja De Vos werd als schepen opgevolgd door Fauve Tack. © Joeri Seymortier

Natasja wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Sofia Ezzine (47). Ze nam in 2018 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met 516 voorkeurstemmen werd ze beloond met een functie in het bijzonder comité voor de sociale dienst. “De stap naar de gemeenteraad is voor mij een mooie uitdaging, mijn grootste interesses zijn alles rond sociale zaken en het verenigingsleven. Door onze kinderen ben ik altijd nauw betrokken geweest bij onder andere KSA Zulte, volleybalclub Kuros Zulte en voetbalclub Jong Zulte.” Sofia woont in de Kapellestraat in Zulte, is gehuwd met Jürgen Saveyn en mama van tieners Milo, Mauro en Matteo.

Simonne Claeys (76) is de opvolgster van Sofia in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ze nam in 2018 ook voor de eerste keer deel aan de verkiezingen en kreeg 426 voorkeurstemmen achter haar naam. Simonne is al meerdere jaren voorzitster van de bloeiende seniorenvereniging OKRA Zulte. Simonne woont in de Waregemstraat in Zulte samen met haar man Jacques Vanhulle. Samen waren ze jarenlang markthandelaars in pluimvee.

Beide wissels zullen bekrachtigd worden op de volgende gemeenteraadszitting op dinsdag 28 februari.

