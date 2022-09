Willy Naessens Group tovert site Vandewiele om tot bedrijvenpark Ter Wallen: “Hier kunnen meer dan veertig bedrijven terecht”

OlseneNa jarenlange stilstand is er opnieuw beweging op de site Vandewiele langs de N43 in Olsene (Zulte). LCV Estate, een onderneming van de Willy Naessens Group, opende vrijdag het eerste van vier gebouwen van het bedrijventerrein Ter Wallen. “De vraag is enorm, er waren zo’n 140 aanvragen voor deze eerste 14 units”, zegt CEO Dirk Deroose. In totaal krijgen 41 bedrijven een plaats in Ter Wallen.

In 2006 ging het eierverwerkend bedrijf Dion Vandewiele in Olsene (Zulte) over de kop. De fabrieksgebouwen langs de Grote Steenweg (N43) werden gesloopt en de voorbije maanden verrezen er nieuwe bedrijfsgebouwen. Vrijdagvoormiddag werd het bedrijventerrein Ter Wallen officieel geopend door LCV Real Estate, een onderneming van de Willy Naessens Group. Willy Naessens en CEO Dirk Deroose tekenden present op de opening.

Volledig scherm Het eerste gebouw van bedrijventerrein Ter Wallen is zo goed als af. © Anthony Statius

“Nadat het eierverwerkend bedrijf werd gesloten, stond de site jarenlang te verkommeren”, zegt Dirk Deroose. “Uiteindelijk werd het terrein verkocht aan de broers Piet en Paul Snoeck van het staalverwerkingsbedrijf Gebroeders Snoeck. Wij hebben met de Willy Naessens Group hun bedrijf overgenomen en met onze ontwikkelingsafdeling LCV Real Estate hebben we hen nu geholpen bij het ontwikkelen van deze site. De relatie tussen de lokale overheid, de projectontwikkelaar en de buren was verzuurd, maar uiteindelijk is het gelukt om een project te ontwikkelen waar iedereen zich in kon vinden. In 2019 werden de oude gebouwen afgebroken en werd gestart met de sanering van de site en vandaag werd de eerste fase afgerond.”

Volledig scherm Vrijdag werd het lintje van Ter Wallen officieel doorgeknipt. © Anthony Statius

Het bedrijventerrein kreeg de naam Ter Wallen, naar het gelijknamige kasteel aan de overkant van de N43. “De site is 32.000 m² groot, waarvan er 12.000 m² zal bebouwd worden”, zegt Dirk Deroose. “Een bebouwingsgraad van 40% is laag, maar dit doen we opdat we bredere wegen kunnen voorzien, alsook wadi’s, meer parkeergelegenheid en groen. Met de gemeente Zulte is er een overeenkomst om het stuk grond achteraan te ontwikkelen als groene zone. Het eerste gebouw dat nu af is telt 16 units, waarvan 2 met een kantoorruimte. De vraag was enorm, want de eerste 14 units waren verkocht nog vooraleer de werken begonnen waren. Enkel de units met kantoorruimte zijn nog te koop of te huur.” Bram De Paepe, investeringsdirecteur bij LCV Real Estate, vult aan: “Ondanks corona, de oorlog in Oekraïne en de stijgende materiaalprijzen blijft de Zultse ondernemer actief. Men durft te ondernemen en te groeien. Van alle projecten die we met LCV Real Estate ontwikkelen, is de vraag in Olsene het grootst.”

“In een tweede fase komt er een gelijkaardig gebouw met 16 units en in een derde en vierde fase bouwen we achteraan vijf units voor grotere bedrijven”, zegt Dirk Deroose. “De aanvraag voor de tweede fase werd ingediend en we hopen deze volgend jaar af te hebben. Voor het totale bedrijvenpark mikken we op eind 2024. Alle units zijn te koop, te huur of te huur met aankoopoptie.”

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) is tevreden met de reconversie van site Vandewiele. “Dit is een goede zaak voor de ondernemers en de werkgelegenheid in Zulte. “De verkoopcijfers bewijzen dat hier ook grote behoefte aan is. Ter Wallen past in het traject van de dorpskernvernieuwing van onze drie dorpen. In elk dorp worden verlaten bedrijventerrein opnieuw ingevuld. In Machelen-aan-de-Leie site wordt de voormalige wasmachinefabriek Olympia een duurzame woonwijk en in Zulte komen op de sites Lys Yarns en Wolspinnerij nieuwe centrumprojecten.”

Volledig scherm De weg in het bedrijventerrein is 6 meter breed en achteraan de site wil de gemeente Zulte een bos voorzien. © Anthony Statius

