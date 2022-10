Werken Wolspinnerij kunnen eindelijk starten: “Oude fabriekssite biedt plaats aan 200 woningen”

200 woningen

“Deze overeenkomst is een heel belangrijke stap waarop we al lang zaten te wachten”, zegt schepen Tony Boeckaert. “Nu kunnen we starten met de sanering van de fabriekssite en hiervoor krijgen we financiële steun van de Vlaamse overheid via een zogenaamds brownfieldconvenant. Er kan ook een verkavelingsvergunning aangevraagd worden en de wegenis kan aangelegd worden. Het terrein van de oude Wolspinnerij en de aanpalende terreinen Denys zijn goed voor een gebied van ruim vier hectare, tussen de Staatsbaan en de Statiestraat. Er komt een nieuwe woonwijk van zo'n 200 woningen, met zowel huizen als appartementen, en met ruimte voor winkels, kantoren of diensten. Er komt ook heel wat groene publieke ruimte en er komen veilige wegen voor de zwakke weggebruikers. We kunnen van deze plek eindelijk een kwalitatieve woonzone in het centrum van Zulte maken.”