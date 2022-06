Werken nieuwbouw Raveschoot starten begin 2023: “Sober, maar functioneel gebouw voor jeugd en sport”

Zoals bekend wordt de jeugd- en sportaccommodatie op domein Raveschoot in de Rijwegstraat achter het kasteel van Olsene vervangen door een nieuw gebouw.

“Dit project past binnen onze beleidsdoelstelling om van Zulte een bruisende gemeente te maken, waar de nadruk ligt op ontmoeting”, zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Het huidige gebouw op domein Raveschoot dateert van de jaren 80 en is uitgeleefd. We willen het vernieuwen en omvormen tot een moderne, ruime en duurzame accommodatie waar heel wat verenigingen uit deelgemeente Olsene in terechtkunnen. Begin dit jaar werd een architectenbureau aangesteld en samen met de gebruikers hebben we bekeken wat alle noden en wensen zijn. Raveschoot wordt een aangename thuis voor de jeugdbewegingen KSA Olsene ne Chiro Olsene, de speelpleinwerking, de voetbalschool Atletico, de rugbyclub van Waregem en de hondenschool De Leievrienden. Daarnaast zal ook jeugdhuis ’t Sloefke er haar onderdak vinden. Tenslotte komt er een polyvalente ruimte te beschikking van alle gebruikers van het gebouw.”

Volledig scherm De huidige accommodatie op domein De Raveschoot is verouderd. © Anthony Statius

Volledig scherm De toekomstige accommodatie Raveschoot. © Archidé

“De nieuwe accommodatie zal uit twee delen bestaan”, vervolgt de schepen. “In het eerste gebouw komen de lokalen voor de jeugdbewegingen en de polyvalente zaal, alsook een sanitair blok en bergingen. Het tweede gebouw biedt plaats aan het jeugdhuis, de sportverenigingen en de hondenschool. Dit gedeelte zal ook kleedkamers hebben en nog eens een aparte berging en toiletten. Het tweede gebouw komt op een sokkel omringd door trappen. Zo krijg je een mooi overzicht over de speelvelden op het domein. Beide gebouw worde verbonden door een luifel. De gebouwen hebben een apart verwarmingssysteem en we opteren hierbij voor warmtepompen, aangevuld met zonnepanelen. De polyvalente ruimte krijgt vloerverwarming die apart zal kunnen worden bediend. In alle lokalen komt er CO2-gestuurde ventilatie. We hebben gekozen voor een rechthoekig, grijd gebouw met veel glaspartijen. Het geheel heeft een eenvoudige afwerking, zonder overbodige luxe; functioneel, maar modern. Het totale kostenplaatje bedraagt zo’n 2,3 miljoen euro.”

“Het bestek wordt dinsdagavond aan de gemeenteraad voorgelegd en indien het wordt goedgekeurd, kunnen we de werken aanbesteden”, zegt schepen Vandemeulebroecke. “We willen na de zomer een aannemer aanduiden en we verwachten dat de werken begin 2023 zullen starten. De duur van de werken wordt geraamd op 500 kalenderdagen. Het huidige gebouw blijft tijdens de werken staan zodat de jeugdbewegingen hun werking kunnen verderzetten. Zodra het nieuwe gebouw afgewerkt is, wordt de oude accommodatie gesloopt. Het is dus niet de bedoeling dat de jeugdverenigingen tijdelijk moeten uitwijken naar een andere locatie.”

Volledig scherm De toekomstige accommodatie Raveschoot. © Archidé

