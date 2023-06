WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zulte

Topduif Wout met marktwaar­de van één miljoen euro is in één klap niets meer waard

Opschudding in duivenland: een waardevol prijsbeest in het West-Vlaamse Desselgem, die net nog een nieuwe belangrijke overwinning had behaald, is plots waardeloos. Of hoe een duif die ooit een miljoen euro waard was nu plots “niet meer is dan een ordinaire stadsduif”. En dat allemaal door ruzie tussen de eigenaar en de verzorger, die elkaar met de vinger wijzen. Maar wat is er dan precies gebeurd en waarom is daarmee de identiteit van de duif uitgewist?