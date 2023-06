WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Zulte vanochtend

NET OPEN. “Van ruïne tot hippe evenemen­ten­lo­ca­tie”: 159 jaar oude Sint-Annakapel vormt decor voor zomerbar

Er lonkt een tweede toekomst voor de Sint-Annakapel in Dentergem. Het historische gebouw was jarenlang een ruïne, maar dankzij drie vrienden kun je ze vanaf eind augustus huren als evenementenlocatie. Maar voor het zover is, kan iedereen er deze zomer al eens een kijkje komen nemen in een zomerbar. Als extraatje heb je er op de bovenste verdieping een fantastisch zicht op de streek.