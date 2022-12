Vuurwerk verboden in Zulte

“In ons politiereglement is al sinds enkele jaren een algemeen verbod op privaat vuurwerk opgenomen”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Overtredingen worden beboet, maar het is uiteraard zeer moeilijk om dit overal actief te gaan controleren.”

“De enige uitzonderingen zijn de drie kermisvuurwerken die de gemeente zelf organiseert”, zegt de burgemeester. “Zo hebben we er één in elke deelgemeente: in Zulte op de dinsdag na de Fiertelstoet, in Olsene op de zaterdag van de Septemberkermis en in Machelen op de avond van Tobbedansen. Het vuurwerk in Machelen moest dit jaar uitgesteld worden wegens de droogte. Het wordt hernomen op de ‘Wintergulde’ van het Feest- en cultuurcomité, op zaterdag 10 december om 20 uur ’s avonds.”