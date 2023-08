Vrouw lichtgewond na aanrijding in Kerkstraat

WAREGEM KOERSE. Op pad met Janus, de man die over het parcours waakt: “De winnaar? Ik kijk vooral of álle paarden veilig over de meet komen”

De hindernissen zijn zo goed als klaar, het gras ligt er piekfijn bij. En dat is grotendeels de verdienste van sportief verantwoordelijke Janus Archie. Na het incident vorig jaar waarbij een paard geëuthanaseerd moest worden, gebeurden er dit jaar een aantal aanpassingen aan het parcours. “Maar eigenlijk doen we dat élk jaar: tot in de details bekijken hoe we het nog veiliger kunnen maken”, zegt Archie.