Vrienden en familie eren overleden gitarist Marco (19) met rondrit

Na de individue­le laadpalen heb je nu ook... laadplei­nen: “Binnen kan je iets eten en doorwerken, en dankzij camerasys­teem ben je ook veilig”

In Desselgem opent vandaag een ‘laadplein’, met 23 laadpalen. Uniek is vooral het feit dat er infrastructuur bij aanwezig is, zodat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs tijdens het laden binnen kunnen doorwerken of iets kunnen eten. “De camera’s met nummerplaatherkenning en AI zullen het plein minder vatbaar maken voor carjackings”, zegt Roland Maes.