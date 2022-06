Voetpaden Zaubeekstraat en Olsenestraat feestelijk ingehuldigd

Machelen-aan-de-Leie Funbikers Machelen steken in het nieuw

De Zultse vereniging Funbikers Machelen pakt uit met nieuwe outfits. De vereniging bestaat sinds 1993 en telt ondertussen 75 leden uit de deelgemeente Machelen-aan-de-Leie. “We rijden wekelijks een officiële rit op zondagvoormiddag, verdeeld over drie niveaus A, B en C”, zegt medebestuurslid Stijn Van De Wiele. “We verzamelen telkens aan de ‘Put’ in Machelen en brasserie ‘De Afspanning’ is ons clublokaal. Iedereen is welkom om te komen meefietsen. Sinds kort doen we dat in onze gloednieuwe clubuitrusting.” Meer info op www.funbikersmachelen.be.

7 juni