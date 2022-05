Vlaams Belang Zulte heeft alternatief voor tunnel of brug aan Staatsbaan: “Verbind ventweg via Lys Yarns met achterkant school”

Zulte Een tunnel onder of een brug over de Staatsbaan (N43) in Zulte? Veel te duur volgens Vlaams Belang. De partij stelt een alternatief voor, waarbij de ventweg aan de vrije basisschool niet langer aansluit op de Staatsbaan, maar het verkeer via de site Lys Yarns wegleidt naar de Pontstraat.

Op de gemeenteraad van april stemden de meerderheidspartijen van Zulte in met het idee van oppositiepartij CD&V om een veilige boven- of ondergrondse oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan de vrije basisschool te onderzoeken. Voor Vlaams Belang Zulte, die niet in de gemeenteraad zetelt, is er een goedkopere oplossing voor een verkeersveilige schoolomgeving.

“Het huidige zebrapad over de Staatsbaan (N43) ter hoogte van de school is niet nodig”, zegt Christof De Cabooter. “Op wandelafstand heb je een veilige oversteekplaats aan de verkeerslichten van het kruispunt met de Stationsstraat of wat verderop aan de rotonde aan het Gaston Martensplein. Het doel van mijn voorstel is om de verkeersopstropping daar weg te nemen.”

Volledig scherm De doorsteek zou uitkomen aan de achterkant van de school waar volgens Vlaams Belang een rotonde moet komen. © Anthony Statius

“Hoe de kinderen dan veilig naar school gebracht kunnen worden? De ventweg waarlangs de ouders momenteel rijden om hun kinderen af te zetten aan de schoolpoort sluit nu aan op de N43 ter hoogte van Lys Yarns, enkele meters voor de verkeerslichten. Ter hoogte van die aansluiting stropt het verkeer altijd op. Daarom zou ik het kruispunt van de ventweg en de N43 afsluiten en het verkeer via een doorsteek door de site Lys Yars naar de Pontstraat leiden. Ik zou de ingang van de school wegnemen van de N43 en verplaatsen naar de achterkant van de school in de Pontstraat. Daar moet een rotonde komen zodat het verkeer dat terug naar Waregem moet via de Boelakendreef weg kan en het verkeer dat richting Deinze moet via de Pontstraat naar het kerkplein en zo via de Oeselgemstraat naar de N43 kan rijden. In de Pontstraat, die erg smal is, kan je dan eenrichtingsverkeer voorzien.”

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) zegt open te staan voor nieuwe ideeën omtrent de verkeerssituatie in Zulte. “We gaan doen wat de vorige gemeenteraad op voorstel van raadslid Lieven Lippens unaniem beslist heeft, namelijk nagaan hoe we de oversteekbaarheid van de gewestweg voor fietsers en wandelaars kunnen verbeteren in het centrum van Zulte, tussen het rondpunt en de verkeerslichten. Deze verbetering kan verschillende vormen aannemen, die goed onderzocht moeten worden. Alle ideeën hiervoor zijn welkom.”