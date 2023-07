Vijf maanden voor Kerstmis kan je hier al kerstartikelen kopen: “Ik moet alle 100.000 stuks op tijd verkocht hebben”

Tempelier­straat tijdelijk afgesloten

De Tempelierstraat in Vosselare (Deinze) wordt op donderdag 27 juli de ganse dag afgesloten voor alle verkeer. In de straat worden nutswerken uitgevoerd. Er is een wegomlegging voorzien via Landegemstraat – Houtakker - Slagmoortel in dit in beide richtingen.