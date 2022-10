Vernieuwde voetwegel Schoolstraat is gevaarlijk voor fietsers

Zulte Partago voorziet elektri­sche deelwagens in Zulte

In de loop van november komt er in elke deelgemeente van Zulte een elektrische deelwagen van Partago. In Zulte op het Gaston Martensplein, in Olsene op het Willem van Olseneplein en in Machelen in de Dorpsstraat. Partago is een coöperatief bedrijf en iedere burger en organisatie die hun doel deelt, investeert mee. Wie geïnteresseerd is om deze deelwagens te gebruiken, is welkom op de infosessie op zondag 20 november van 11 tot 13 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze infosessie geeft Partago meer info over het gebruik van de wagens en de app. Je kan ook een testrit maken met een elektrische deelwagen en er worden waardebonnen verloot onder de aanwezigen voor gratis 1 maand proberen met 30 euro rijbudget. Inschrijven kan via www.zulte.be/form/infosessie-deelwagens-partago.

12 oktober