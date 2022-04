Verhuurder (50) bedreigt zoon van wanbetalers met luchtdrukpistool: “Toen ze mij uitlachten in mijn gezicht, is er iets geknapt in mijn hoofd”

De man verhuurde een woning aan een gezin in Zulte. Er waren al een tijdje problemen tussen de huurders en de verhuurder. Zo was volgens de verhuurder het huis herleid tot een stort en was er door hun toedoen veel schade aan de woning. Toen de maandelijkse huur stopte en bemiddeling niet leek te helpen, nam de man het recht in eigen handen. De vijftiger, die twee supermarkten uitbaat, ging met twee werknemers naar de woonst van het gezin om het bedrag van 750 euro terug te eisen. Daar aangekomen bedreigden ze de achttienjarige zoon des huizes. Op een bepaald moment heeft één van de drie een luchtdrukpistool op het hoofd van het slachtoffer gericht. Wanneer de jongen tijdens de schermutseling erin slaagt om te vluchten, kan hij de politie bellen die de drie daders later kan inrekenen.

Quote Ik wilde ze gewoon eens goed laten schrikken De 50-jarige supermarktuitbater

Valium en alcohol

De supermarktuitbater verklaarde bij de rechter dat hij op het moment van de feiten verslaafd was aan valium en alcohol en dat hij daardoor zichzelf niet was. “De coronaperiode heeft er bij mij zwaar ingehakt. Ik werkte zestien uur per dag, zeven dagen op zeven. Ik voelde me constant opgejaagd en gespannen door de stress. Daarom ben ik die kalmeerpillen beginnen nemen. Toen ik mijn huur vroeg en ze mij gewoon in mijn gezicht uitlachten, is er iets geknapt in mijn hoofd. Ik was echter nooit van plan die mensen iets aan te doen. Ik wilde ze gewoon eens goed laten schrikken”, zo sprak hij tegen rechter.

De rechter was niet mals voor de man. “U bedreigde een 18-jarige jongen met een wapen, meneer. Die jongeman is gaan lopen omdat hij voor zijn leven vreesde, terwijl hij geen enkele schuld had in dat geschil. U heeft hem de stuipen op het lijf gejaagd...voor 750 euro. Voor iemand die twee supermarkten uitbaat en met een mooie wagen rondrijdt, is een dergelijk bedrag toch niet de moeite om daar zo’n zwaarwichtige feiten voor te plegen? U zou toch beter moeten weten? We leven in een rechtstaat. Het is niet de bedoeling dat we zelf het recht in eigen handen nemen. Daarvoor bestaan andere manieren”, klonk het streng. De drie riskeren gevangenisstraffen tussen de zes maanden en één jaar. De uitspraak volgt op 11 mei.