Van populaire bedevaart tot volksfeest: Machelenaars vieren 600 jaar Machelen Gulde

De Lijn laat Poeke en Lotenhulle in de kou staan: “Reistijd wordt plots soms uur langer”

Inwoners van de dorpen Poeke en Lotenhulle bij Aalter protesteren omdat De Lijn buslijn 15 vanaf 1 juli niet meer door hun dorpen stuurt. Ook voor de inwoners van Nevele en Poesele bij Deinze is dat een vervelende zaak, als ze richting Ruiselede of Tielt willen. “Hoe geraken onze kinderen in september nog op school”, vragen ouders zich af.