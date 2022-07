Vader uit Zulte filmt stiekem zestienjarig meisje op Zuid-Franse camping: “Hij stamelde dat het nog maar de eerste keer was dat hij zoiets gedaan had”

De moeder van het meisje is nog steeds verontwaardigd als we haar bellen in het zuiden van Frankrijk. “Toen mijn dochter aan het douchen was, zag ze na enkele minuutjes een ‘mobieltje’ vanonder de scheidingswanden van de douchecabines verschijnen. Ze begon daarop te direct te roepen en hoorde de filmer onmiddellijk de benen nemen. Ze is vervolgens huilend en volledig in paniek naar ons gelopen om te vertellen wat er gebeurd was. We zijn onmiddellijk naar de receptie getrokken en hebben samen met de directie van de camping de beelden bekeken. Daarop is man van rond de veertig te zien die recht in de camera kijk. We herkenden de man al omdat we hem eerder op de camping hadden gezien en zijn hem gaan confronteren met de beelden.”