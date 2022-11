Twee maanden na aanval van Stafford op Sheltie Gust nam baasje nog geen maatregelen: “Mijn hond is de liefste die je je kan inbeelden”

Deinze The Peatles brengen Sinter­klaas­lied­jes in Leiethea­ter

Sinterklaas en zijn pieten komen op zondag 20 november naar Deinze. In het Leietheater is het muziektheater van The Peatles voorzien. Ook de Sint houdt van muziek en daarom kwam hij op het idee om zijn coolste pieten zich te laten amuseren met muziekinstrumenten. En zo werd zijn lievelingsgroep The Peatles geboren. Deze knotsgekke bende komt Leietheater in vuur en vlam zetten met een interactieve show voor groot en klein. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een originele mix van oude en nieuwe Sinterklaasliedjes, afgewisseld met ludieke intermezzo’s. Er zijn voorstellingen om 14.30 uur en om 17.15 uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Kaarten kosten 6 euro. Meer info via www.leietheater.be.

