Toekomst Firtelstoet bedreigd door tekort aan medewerkers: “Dit jaar kunnen we ‘Firtelen’, maar we zoeken dringend mensen die willen helpen”

ZulteDe Firtelstoet trekt op zondag 2 oktober voor de 165ste keer door de straten van Zulte. Maar of er de komende jaren nog gefirteld kan worden, daar zijn organisatoren Jefferie Maes en Björn Destoop nog niet zo zeker van. “Ons comité bestaat nog slechts uit twee man. We hebben dus dringend nood aan medewerkers. Geïnteresseerden mogen zich melden via info@firtel.be”, klinkt het.

De vorige editie van de Firtelstoet was ondanks het slechte weer opnieuw een groot succes. Met N’Après Staf en VZV namen er twee nieuwe groepen deel en oude bekenden zoals vzw Open Jeugdwerk ZOM, Chiro Kanjo Zulte, K.S.A Zulte, ’t Kapittel, Rossbraüvlechtjes, Rossbräuknechten en de Waalkarvrienden lokten met hun Firtelkarren honderden Zultenaren naar buiten. Aan interesse bij het publiek en bij de deelnemers geen gebrek, maar toch trekt het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité aan de alarmbel.

“Ons comité bestaat nog maar uit twee leden”, zegt voorzitter Björn Destoop, die sinds 2006 actief is in het comité. “Jefferie Maes en ik zijn de enige twee mensen die fulltime bezig zijn met de voorbereidingen van de stoet. Naast het Firtelweekend organiseerden we tijdens het jaar ook enkele activiteiten, zoals de voorstelling van Han Solo. We zitten momenteel ver achter op schema, maar toch zijn we ons best aan het doen om zoveel mogelijk sponsors te contacteren, opdat we genoeg centjes hebben om alles te financieren. Ik ben net terug van vakantie, maar ook op reis was ik bezig met het zoeken naar sponsoring. Dit jaar komt er zeker een 165ste stoet, maar het zou jammer zijn moesten we volgend jaar moeten zeggen dat er geen stoet komt, omdat we het niet kunnen bolwerken.”

Ook reuzendragers zijn ieder jaar moeilijk te vinden.

“Vorig jaar bestond ons comité nog uit acht leden”, zegt Jefferie, “maar om diverse redenen zijn er leden gestopt. Vaak is de combinatie met het gezin moeilijk. Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een Firtelmarkt en die was zeker voor herhaling vatbaar. Dit jaar zal het echter niet lukken om de markt er nog bij te nemen, maar we hopen dit volgend jaar wel te kunnen doen. We doen een noodoproep naar mensen die ons comité willen versterken of mensen die als losse medewerker willen helpen. Zo kunnen we de verantwoordelijkheden verdelen.”

Björn vult aan: “Zo zoeken we ieder jaar reuzendragers. Niemand ziet het zitten om te zweten onder die reus, maar ik heb het zelf gedaan en ik kan alleen maar zeggen dat het een leuke ervaring is. De dag zelf zoeken we ook mensen die willen helpen met het plaatsen van nadarhekken. Mensen komen graag Firtelen, maar men ziet niet wat er allemaal bij de organisatie komt kijken. Voor alle duidelijkheid: we blijven verder doen en dit jaar zal het wel lukken. Maar alle hulp is dus welkom. Wie wil helpen, kan zich aanmelden via info@firtel.be.”

Het Firtelweekend start op zaterdag 1 oktober om 16 uur met de kermisopening op het kerkplein. Op zondag starten de Firtelstoet en de publiciteitskaravaan vanaf 14 uur. Maandag volgt er nog een prikkelarme kermis tussen 16 en 17 uur eb op dinsdag is er vanaf 21 uur vuurwerk op de parking van de Smatch. Meer info via www.firtel.be.

Het Amonkanama Circus zal opnieuw van de partij zijn.

