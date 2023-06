Subsidie voor dagverzorgingscentrum aan Sint-Vincentius

Hoe Meigem zijn naam dankt aan Germaans stamhoofd: germanist Jan (80) onthult verhaal achter lokale plaatsna­men

Nadat hij alle plaatsnamen in groot-Nevele verklaarde, ging Jan Luyssaert (80) op wandel door de tijd in het dorp Meigem. Samen met archeoloog Luc Bauters en geboren Meigemnaar Luc Bauwens doet hij 575 plaatsnamen uit de doeken. Zo komen we te weten dat de naam Meigem al uit de zesde of zevende eeuw dateert en dat er in Vlaanderen maar één straat Kerrebroek heet.