Biblio­theek Waregem lanceert Taalpunt Jeugd tijdens Week van de Geletterd­heid

Sinds deze week kan je terecht in het gloednieuwe Taalpunt Jeugd in de bibliotheek van Waregem. In dat punt vind je boeken en materialen om Nederlands te leren of om de taal verder te oefenen, specifiek voor kinderen en jongeren tot 12 jaar. Met de lancering ervan viert de bib ook meteen de Internationale Dag van de Geletterdheid.