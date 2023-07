Stevige buien met een enkele keer onweer in Zulte vandaag

Natuurdo­mein Zavelput breidt fors uit en krijgt nieuwe paden en pontons

Dankzij in september 2022 aangekochte gronden nabij de Grote Heerweg in Beveren-Leie, wordt natuurdomein Zavelput met bijna negen hectare uitgebreid. Het project van ruim 1 miljoen euro gaat ook hand in hand met een ontwerp voor een nieuwe padenstructuur en pontons, in de gemeenteraad van dinsdag 4 juli goedgekeurd.