Smiley-bord pinkt groen bij 50 kilometer per uur... in een zone 30

Machelen-aan-de-LeieMag je nu 30 kilometer of 50 kilometer per uur rijden in de Dorpsstraat in Machelen-aan-de-Leie? Een nieuw smiley-verkeersbord zorgt er voor wat verwarring. Aan de oude gemeenteschool is de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur, maar het bord geeft groen licht voor wie 50 kilometer per uur rijdt.