Signalisatieborden F7 laten fietsers veilig Waalstraat oversteken

Olsene Hoeverock brengt terug rock-'n-roll naar het OC

In de tuin van het Ontmoetingscentrum in Olsene (Zulte) kan je vanaf dinsdag 5 juli opnieuw genieten van live muziek. De Deep Purple-coverband Stormbringer mag de spits afbijten, gevolgd door de Belgian Quo Band, Impact, Wezz, Outback, CC Revival, Claptonite en Lenoice. De optredens starten iedere dinsdag in juli en augustus om 19.30 uur. De toegang is gratis. Meer info via www.hoeverockinhetpark.be.

4 juli