Signalisatie in afwachting van fietspad Kruishoutemstraat

Zulte Krijgt Zulte een brug over of een tunnel onder Staatsbaan? Gemeente onderzoekt haalbaar­heid van veilige oversteek aan N43

Een brug over of een tunnel onder de Staatsbaan (N43) in Zulte is niet langer een utopie. De gemeente bouwt een mobipunt aan de site Melodie en op vraag van oppositiepartij CD&V wordt onderzocht of er een veilige boven- of ondergrondse oversteekplaats voor fietsers en voetgangers mogelijk is.

27 april