School Leiebloem krijgt pak subsidie voor bouwwerken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert in Oost-Vlaanderen ruim 4 miljoen euro in schoolgebouwen. In onze provincie kunnen 27 scholenbouwprojecten met deze investering aan de slag kunnen. In Machelen krijgt vrije basisschool Leiebloem 521.000 euro voor de renovatie van blok D en de uitbreiding van de refter voor 130 leerlingen. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.