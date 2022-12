Schaatsen op Machelenput? “IJslaag is nog lang niet dik genoeg”

Het is ongeveer tien jaar geleden dat er kon geschaatst worden op Machelenput in het centrum van Machelen-aan-de-Leie (Zulte). Voorlopig komt er alvast een verbodsbord. “Schaatsen is momenteel sowieso verboden, maar met de huidige weersomstandigheden maken we dit nog eens extra duidelijk”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Het ijs moet minstens 12 centimeter dik zijn om te kunnen schaatsen op de oude Leiearm. Aangezien het water er redelijk diep is, moet het zeker meer dan 10 dagen op rij vriezen. Aangezien het vanaf maandag opnieuw zal dooien, vrees ik dat schaatsen er dit jaar niet zal in zitten. We volgen het verder op samen met de brandweer.”