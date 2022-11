Sally Cosijns verlaat na 16 jaar Zultse gemeenteraad: “Het moment is gekomen om stop te zeggen. Ik wil niet verbitterd en gefrustreerd zijn”

Deinze MIJN STAD. Febe Jooris, de jonge wielerhel­din die brons behaalde op het WK tijdrijden: “Het jaagpad langs de Leie, daar kom ik tot rust”

“De persoon waar ik het meest naar opkijk? Mijn jongere broer Tiemen. Hij heeft het syndroom van Down en dat is niet altijd gemakkelijk, maar hij blijft gewoon zichzelf.” Febe Jooris is onlangs 18 jaar geworden, maar het jonge wielertalent bevat al vele wijsheden. In september bezorgde ze ons land de eerste vrouwelijke WK-medaille in tijdrijden ooit. Het brons prijkt in haar kamer in Astene, waar ze opgroeide en nog steeds woont.

