Sabine (53) en Geert (53) openen bistro in bekend horecapand in Olsene: “De goesting om opnieuw een eigen zaak te starten is nooit verdwenen”

Zulte Kinderop­vang Pimboli wanhopig op zoek naar nieuwe locatie: “Tijd dringt, we staan bijna op straat”

Problemen bij Pimboli, de zelfstandige kinderopvang in de Waalstraat in Zulte. Het huis waar uitbater Kim Beils 20 kinderen opvangt, wordt verkocht. In allerijl werd een nieuwe locatie gevonden, maar die werd op de laatste knip afgekeurd door Kind en Gezin. “We leven al een half jaar in onzekerheid en ondertussen zijn er al acht kindjes naar een andere opvangplaats verhuisd”, zegt Kim.

1 september