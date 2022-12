Ruwbouw gemeenteschool De Vijf Wegen bijna klaar: “We zitten op schema”

ZulteDe ruwbouwfase van de nieuwe gemeenteschool De Vijf Wegen in Zulte is bijna afgerond. Om dit te vieren werd woensdag een symbolische meiboom geplant. Op de site in de Waalstraat komt een nieuwbouw met extra klaslokalen en een refter die ook dienst zal doen als buitenschoolse kinderopvang.

De gemeente Zulte investeert deze legislatuur fors in de school naast de sporthal in de Waalstraat. Aanvankelijk was 5,2 miljoen euro voorzien, maar mede door de inflatie, wordt nu 5,9 miljoen euro voorzien in het meerjarenplan.

“De plannen werden in maart voorgesteld en blijven ongewijzigd”, zegt schepen van Onderwijs Fauve Tack (Open Zulte). “Het oudste gedeelte, dateert van 1971, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de energienormen. Daarom kozen we voor een nieuwbouw voor de kleuters. In het kleuterblok wordt ook de refter voorzien, die opgesplitst is in twee delen voor lager onderwijs en kleuters. Elke kleuterklas zal beschikken over een tuintje. Er komen in totaal zeven nieuwe kleuterklassen en zeven nieuwe klassen voor de lagere school. De vernieuwde school zal uiteindelijk in totaal 21 klassen tellen, waaronder vier lokalen voor onder andere zorgklassen. In de toekomstige refter is extra ruimte voorzien voor een groepsopvang voor baby’s en peuters.”

Om het naderende einde van de ruwbouwfase van het kleuterblok te vieren, plant bouwonderneming Wyckaert een symbolische meiboom op het terrein. Woensdag werden de leerkrachten en directie van de school en het gemeentebestuur getrakteerd op een hapje en een drankje tijdens deze meiboomviering.

“We zitten mooi op schema”, zegt schepen Fauve Tack. “Na het bouwverlof wordt de ruwbouw verder afgewerkt. De organisatie van de school is in de afgelopen periode niet evident geweest, maar er kwam een goeie, constructieve samenwerking op gang. We mogen na de rijplaten en een tussenhalte in de sporthal, op 5 januari ook de tenten verwachten die gedurende de rest van de werken voor een overkapping op de speelplaats zal zorgen. In september nemen de kleuters en de buitenschoolse opvang hun nieuwe lokalen in gebruik. Tegen die tijd is het overige gedeelte van de oude bouw al verder afgebroken.”

