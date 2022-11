Roger Raveelmuseum opent rouwregister voor Luc Levrau

Machelen-aan-de-Leie Martin Wallaert toont nieuwe werken tijdens einde­jaarsten­toon­stel­ling

Kunstenaar Martin Wallaert organiseert een eindejaarstentoonstelling in zijn atelier in Dorpsstraat 48 in Machelen-aan-de-Leie. Ook in het mudel in Deinze zijn zijn werken nog tot 22 januari te zien.

28 november