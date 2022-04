Rioleringswerken in Kouterweg, Dennenstraat en Meiweg

Zulte/Deinze Architect en manusje-van-al­les Koen Baert plots overleden: “Een harde werker die zal gemist worden”

De Zultse cultuurgemeenschap verliest met Koen Baert een van haar meest geliefde inwoners. Koen maakte furore als architect van onder andere De Guldepoort en was als manusje-van-alles actief in heel wat verenigingen. De man overleed dinsdag nadat hij op zijn werk in Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze in elkaar was gezakt. Hij werd 62 jaar.

29 maart