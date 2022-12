RESTOTIP. Bistro Oud Eikenhof: klassieke bistrogerechten in huiselijk kader

Deinze Kristin en Annelies zijn eerste stedelijke gemeen­schaps­wach­ten van Deinze: “Leukste aan de job? Het sociaal contact met de burgers”

De ogen en de oren zijn van de burgemeester en de burgers. Dat is de taak van Kristin Pattyn (56) en Annelies Wauters (39), de twee nieuwe gemeenschapswachten van de stad Deinze. Ze waken al enkele maanden over de veiligheid en de leefbaarheid in alle zeventien dorpen en vanaf vandaag doen ze dat in hun paars uniform. “De meerderheid van de mensen die we aanspreken, is vriendelijk en luistert wanneer we een opmerking maken.”

