Thibaut (6) wordt op vakantie gebeten door de ‘giftigste slang van Europa’: “Plots krijg je te horen dat je zoon het misschien niet zal halen”

Het heeft niet veel gescheeld voor de jonge Thibaut (6) uit Deinze. Op reis in Kroatië werd hij gebeten door een zandadder, één van de giftigste slangen van Europa. “In het ziekenhuis zeiden de dokters dat ze er alles aan zouden doen om hem te helpen, maar dat hij het mogelijk niet zou halen”, reageert papa Alexander Spriet (36). “Dat was even een reality-check.” Een horror-verhaal op reis.